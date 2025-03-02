الدوري الإسباني – لا ليجا
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4 - 0
ن م
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جيرارد مارتن 25'مارك كاسادو 29'رونالد أراوخو 56'روبرت ليفاندوفسكي 60'
(ش١ 2-0) (ن م 4-0)

برشلونة v ريال سوسييدادالنتائج والإحصائيات,