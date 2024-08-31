الدوري الإسباني – لا ليجا
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7 - 0
ن م
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رافينيا 20', 64', 72'روبرت ليفاندوفسكي 24'جول كوندي 45' + 2'داني أولمو 82'فيران توريس 85'
(ش١ 3-0) (ن م 7-0)

برشلونة v ريال بلد الوليدالنتائج والإحصائيات,