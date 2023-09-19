دوري أبطال أوروبا
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5 - 0
ن م
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جواو فيليكس 11', 66'روبرت ليفاندوفسكي 19'Jelle Bataille 22' (هدف عكسي)جافي 54'
(ش١ 3-0) (ن م 5-0)

برشلونة v رويال أنتويربالنتائج والإحصائيات,