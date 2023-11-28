دوري أبطال أوروبا
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2 - 1
ن م
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جواو كانسيلو 32'جواو فيليكس 57'
Pepe 30'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

برشلونة v بورتوالنتائج والإحصائيات,