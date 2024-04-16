دوري أبطال أوروبا
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1 - 4مجم 4 - 6
ن م
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رافينيا 12'
عثمان ديمبيلي 40'فيتينيا 54'كيليان مبابي 61' (جزاء), 89'
(ش١ 1-1) (ن م 1-4)

برشلونة v باريس سان جيرمانالنتائج والإحصائيات,