الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 1
ن م
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داني أولمو 12', 31'رافينيا 23'
J. Puado 63'
(ش١ 3-0) (ن م 3-1)

برشلونة v إسبانيولالنتائج والإحصائيات,