دوري أبطال أوروبا
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2 - 0
ن م
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A. Bonmati 63'A. Putellas 90' + 5'
(ش١ 0-0) (ن م 2-0)

برشلونة للسيدات v ليون للسيداتالنتائج والإحصائيات,