الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 2
انتهت
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ياسين اياري 32'كاورو ميتوما 69'جاك هينشلوود 85'
هارفي إليوت 9'دومينيك سوبوسلاي 45' + 1'
(½ 1-2) (انتهت 3-2)

برايتون ضد ليفربولالنتائج والإحصائيات,