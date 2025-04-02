الدوري الإنجليزي الممتاز
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0 - 3
ن م
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ماركوس راشفورد 51'ماركو أسينسيو 78'دونيايل مالين 90' + 10'
(ش١ 0-0) (ن م 0-3)

برايتون v أستون فيلاالنتائج والإحصائيات,