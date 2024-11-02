كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 1
ن م
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فادين أوليفر 50'C. Maghoma 65' (هدف عكسي)C. Kavanagh 68'
J. Barham 32'
(ش١ 0-1) (ن م 3-1)

برادفورد v ألديرشوتالنتائج والإحصائيات,