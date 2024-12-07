الدوري الألماني
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2 - 1
ن م
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فلوريان فيرتس 6'جوناثان تاه 21'
M. Guilavogui 84'
(ش١ 2-0) (ن م 2-1)

باير ليفركوزن v سانت باوليالنتائج والإحصائيات,