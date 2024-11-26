دوري أبطال أوروبا
team-logo
5 - 0
ن م
team-logo
فلوريان فيرتس 8' (جزاء), 30'اليخاندرو جريمالدو 11'باتريك شيك 61'A. Garcia 72'
(ش١ 3-0) (ن م 5-0)

باير ليفركوزن v سالزبورجالنتائج والإحصائيات,