الدوري الألماني
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3 - 1
ن م
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فلوريان فيرتس 32', 62' (جزاء)باتريك شيك 74'
T. Kleindienst 90' + 1'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

باير ليفركوزن v بوروسيا مونشنجلادباخالنتائج والإحصائيات,