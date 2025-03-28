الدوري الألماني الدرجة الأولى
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3 - 1
انتهت
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أليكس غارسيا 20'فيكتور بونيفاس 60'أمين عدلي 87'
فيليكس باسلاك 26'
(½ 1-1) (انتهت 3-1)

باير ليفركوزن ضد بوخومالنتائج والإحصائيات,