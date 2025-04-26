الدوري الألماني الدرجة الأولى
team-logo
2 - 0
انتهت
team-logo
باتريك شيك 13'إميليانو بوينديا 45' + 1'
(½ 2-0) (انتهت 2-0)

باير ليفركوزن ضد أوجسبورجالنتائج والإحصائيات,