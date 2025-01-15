الدوري الألماني
team-logo
5 - 0
ن م
team-logo
ليروي ساني 7', 48'رافائيل جوريرو 12'هاري كين 26' (جزاء)سيرج نابري 66'
(ش١ 3-0) (ن م 5-0)

بايرن ميونخ v هوفينهايمالنتائج والإحصائيات,