الدوري الألماني
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5 - 1
ن م
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جمال موسيالا 1'كونراد لايمر 25'يوزوا كيميش 36'ليروي ساني 75'ألفونسو ديفيز 78'
بنيامين سيسكو 2'
(ش١ 3-1) (ن م 5-1)

بايرن ميونخ v لايبزيجالنتائج والإحصائيات,