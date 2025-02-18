دوري أبطال أوروبا
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1 - 1مجم 3 - 2
ن م
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ألفونسو ديفيز 90' + 4'
N. Kuehn 63'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

بايرن ميونخ v سيلتيكالنتائج والإحصائيات,

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