دوري أبطال أوروبا
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9 - 2
ن م
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هاري كين 19' (جزاء), 57', 73' (جزاء), 78' (جزاء)رافائيل جوريرو 33'M. Olise 38', 61'ليروي ساني 85'ليون غوريتسكا 90' + 2'
برونو بيتكوفيتش 49'T. Ogiwara 50'
(ش١ 3-0) (ن م 9-2)

بايرن ميونخ v دينامو زغربالنتائج والإحصائيات,