كأس العالم للأندية
team-logo
2 - 1
انتهت
team-logo
هاري كين 18'ميكايل أوليسيه 84'
ميجيل ميرينتييل 66'
(½ 1-0) (انتهت 2-1)

بايرن ميونخ ضد بوكا جونيورزالنتائج والإحصائيات,