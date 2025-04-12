الدوري الألماني الدرجة الأولى
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2 - 2
انتهت
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رافائيل جوريرو 65'سيرج نابري 69'
ماكسيميليان بيير 48'فالديمار أنطون 75'
(½ 0-0) (انتهت 2-2)

بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموندالنتائج والإحصائيات,