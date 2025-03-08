الدوري الألماني
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2 - 3
ن م
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رافائيل جوريرو 14', 28'
J. Medic 31'I. Sissoko 51'M. Bero 71'
(ش١ 2-1) (ن م 2-3)

بايرن ميونخ v بوخومالنتائج والإحصائيات,