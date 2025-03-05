دوري أبطال أوروبا
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3 - 0
ن م
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هاري كين 9', 75' (جزاء)جمال موسيالا 54'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

بايرن ميونخ v باير ليفركوزنالنتائج والإحصائيات,