دوري أبطال أوروبا
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1 - 2
ن م
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توماس مولر 85'
لاوتارو مارتينيز 38'دافيد فراتيسي 88'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

بايرن ميونخ v إنترالنتائج والإحصائيات,