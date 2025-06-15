كأس العالم للأندية
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10 - 0
انتهت
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كينجسلي كومان 6', 21'ساشا بوي 18'ميكايل أوليسيه 20', 45' + 3'توماس مولر 45', 89'جمال موسيالا 67', 73' (ضربة جزاء), 84'
(½ 6-0) (انتهت 10-0)

بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتيالنتائج والإحصائيات,