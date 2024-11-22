الدوري الألماني
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3 - 0
ن م
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هاري كين 63' (جزاء), 90' + 3' (جزاء), 90' + 5'
(ش١ 0-0) (ن م 3-0)

بايرن ميونخ v أوجسبورجالنتائج والإحصائيات,