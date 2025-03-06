دوري المؤتمر الأوروبي
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3 - 2
انتهت
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كارول سويدرسكي 5'نيمانيا ماكسيموفيتش 19'Tete 55'
لوكاس بيلتران 20'نيكولو فاجيولي 23'
(½ 2-2) (انتهت 3-2)

باناثينايكوس ضد فيورنتيناالنتائج والإحصائيات,