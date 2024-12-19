Conference League
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4 - 0
ن م
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A. Jeremejeff 33'Tete 54', 65'F. Ioannidis 84'
(ش١ 1-0) (ن م 4-0)

باناثينايكوس v دينامو مينسكالنتائج والإحصائيات,