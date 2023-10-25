دوري أبطال أوروبا
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3 - 0
ن م
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كيليان مبابي 32'راندال كولو مواني 53'Kang-In Lee 89'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

باريس سان جيرمان v ميلانالنتائج والإحصائيات,