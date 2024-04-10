دوري أبطال أوروبا
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2 - 3
ن م
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عثمان ديمبيلي 48'فيتينيا 51'
رافينيا 37', 62'أندرياس كريستنسن 77'
(ش١ 0-1) (ن م 2-3)

باريس سان جيرمان v برشلونةالنتائج والإحصائيات,