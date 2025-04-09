دوري أبطال أوروبا
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3 - 1
ن م
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D. Doue 39'خفيتشا كفاراتسخيليا 49'نونو مينديز 90' + 2'
مورجان روجرز 35'
(ش١ 1-1) (ن م 3-1)

باريس سان جيرمان v أستون فيلاالنتائج والإحصائيات,