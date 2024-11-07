دوري المؤتمر الأوروبي
team-logo
4 - 1
انتهت
team-logo
بيتار ستانيك 4', 62'ميلوش بانتوفيتش 59', 83'
محمد بالحاج محمود 61'
(½ 1-0) (انتهت 4-1)

باتشكا توبولا ضد لوجانوالنتائج والإحصائيات,