الدوري الإيطالي
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2 - 2
ن م
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J. Fazzini 59'T. Anjorin 87'
J. Yeboah 67'G. Busio 85'
(ش١ 0-0) (ن م 2-2)

إيمبولي v فينيسياالنتائج والإحصائيات,