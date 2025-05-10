الدوري الإيطالي
team-logo
2 - 1
انتهت
team-logo
J. Fazzini 11'T. Anjorin 86'
ميلان ديوريتش 73'
(½ 1-0) (انتهت 2-1)

إيمبولي ضد بارماالنتائج والإحصائيات,