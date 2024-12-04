الدوري الإنجليزي الممتاز
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4 - 0
ن م
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آشلي يونغ 10'O. Mangala 33'كريغ دوسون 49' (هدف عكسي), 72' (هدف عكسي)
(ش١ 2-0) (ن م 4-0)

إيفرتون v وولفرهامبتونالنتائج والإحصائيات,