كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 0
انتهت
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بيتو 42'إليمان نداي 90' + 8' (ضربة جزاء)
(½ 1-0) (انتهت 2-0)

إيفرتون ضد بيتربوروالنتائج والإحصائيات,