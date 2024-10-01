دوري أبطال أوروبا
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4 - 0
ن م
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هاكان تشالهان أوغلو 11'ماركو أرناوتوفيتش 59'L. Martinez 71'M. Taremi 81' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 4-0)

إنتر v النجم الأحمر بلجرادالنتائج والإحصائيات,