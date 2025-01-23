الدوري الأوروبي
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2 - 3
ن م
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L. Andrade 2'J. Dawa 41' (هدف عكسي)
A. Sut 6', 73'D. Miculescu 45' + 4'
(ش١ 2-2) (ن م 2-3)

إف ك كاراباك v ستياوا بوخارستالنتائج والإحصائيات,