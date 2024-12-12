دوري المؤتمر الأوروبي
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1 - 3
انتهت
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ماتيوس اياس 45' + 4'
عصام شباك 23'جيورجي كوستادينوف 89'دافيد أبانجا 90' + 3'
(½ 1-1) (انتهت 1-3)

إف سي نوح ضد أبويل نيقوسياالنتائج والإحصائيات,