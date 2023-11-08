دوري أبطال أوروبا
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4 - 3
ن م
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محمد اليونسي 45'Diogo Goncalves 45' + 9' (جزاء)Lukas Lerager 83'Roony Bardghji 87'
راسموس هويلوند 3', 28'
(ش١ 2-2) (ن م 4-3)

إف سي كوبنهاجن v مانشستر يونايتدالنتائج والإحصائيات,