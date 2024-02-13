دوري أبطال أوروبا
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1 - 3
ن م
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Magnus Mattsson 34'
كيفين دي بروينه 10'بيرناردو سيلفا 45' + 1'فيل فودين 90' + 2'
(ش١ 1-2) (ن م 1-3)

إف سي كوبنهاجن v مانشستر سيتيالنتائج والإحصائيات,