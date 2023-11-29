دوري أبطال أوروبا
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2 - 3
ن م
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سيرجيو راموس 24'يوسف النصيري 47'
Ismael Saibari 68'نيمانيا جوديل 81' (هدف عكسي)Ricardo Pepi 90' + 2'
(ش١ 1-0) (ن م 2-3)

إشبيلية v آيندهوفنالنتائج والإحصائيات,