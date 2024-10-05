الدوري الإسباني – لا ليجا
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
M. Kumbulla 18'J. Carreras 47'
A. Raillo 68'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

إسبانيول v مايوركاالنتائج والإحصائيات,