الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 1
انتهت
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كارلوس روميرو 8'أليخو فيليز 90' + 6'
الفارو غارسيا 4'
(½ 1-1) (انتهت 2-1)

إسبانيول ضد رايو فاليكانوالنتائج والإحصائيات,