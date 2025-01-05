دوري أدنوك
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3 - 2
انتهت
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سامان قدوس 5'شاهريار موغانلو 8'علي محمد علي محمد الحوسني 90' + 3' (هدف عكسي)
Victor Henrique 85', 90' + 5'
(½ 2-0) (انتهت 3-2)

إتحاد كلباء ضد عجمانالنتائج والإحصائيات,