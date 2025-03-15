الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 4
ن م
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جان كاجوست 82'جورج هيرست 90' + 3'
N. Milenkovic 35'أنتوني إلانجا 37', 41'جوتا سيلفا 87'
(ش١ 0-3) (ن م 2-4)

إبسويتش تاون v نوتنجهام فوريستالنتائج والإحصائيات,