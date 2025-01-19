الدوري الإنجليزي الممتاز
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0 - 6
ن م
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فيل فودين 27', 42'ماتيو كوفاسيتش 30'جيريمي دوكو 49'إرلينج هالاند 57'J. McAtee 69'
(ش١ 0-3) (ن م 0-6)

إبسويتش تاون v مانشستر سيتيالنتائج والإحصائيات,