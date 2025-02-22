الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 4
ن م
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O. Hutchinson 36'
B. Johnson 18', 26'دجد سبنس 77'ديان كولوسيفسكي 84'
(ش١ 1-2) (ن م 1-4)

إبسويتش تاون v توتنهام هوتسبيرالنتائج والإحصائيات,

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