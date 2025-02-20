الدوري الأوروبي
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1 - 2المجموع 3 - 2
انتهت
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كينيت تايلور 93' (ضربة جزاء)
كيفن ماك اليستير 16'بروميس ديفيد 28' (ضربة جزاء)
(½ 0-2) (انتهت 0-2) (انتهت 1-2)

أياكس ضد يونيون سانت جيلواالنتائج والإحصائيات,