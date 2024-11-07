الدوري الأوروبي
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5 - 0
ن م
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بيرتراند تراوري 14'K. Taylor 27'M. Godts 39'B. Brobbey 61'K. Fitz-Jim 69'
(ش١ 3-0) (ن م 5-0)

أياكس v مكابي تل أبيبالنتائج والإحصائيات,